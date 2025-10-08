9 октября, 15:15
 23 °C
94,94
81,55
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 октября, 12:03
НовостиСобытие

Депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев был гостем программы «Утро России».

Он обозначил ключевую проблему современной системы здравоохранения — чрезмерную загруженность врачей документацией, которая сокращает время непосредственного контакта с пациентами.

«Из 15 минут приема лишь полторы минуты остаются на общение глаза в глаза», — отметил Бадма Башанкаев.

Также он подчеркнул, что цифровизация и искусственный интеллект должны не подменять человеческое взаимодействие, а способствовать его восстановлению. В ходе эфира также обсуждались вопросы реформы ОМС, регулирования страховых компаний и законодательные инициативы в сфере здравоохранения.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия