Депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев был гостем программы «Утро России».

Он обозначил ключевую проблему современной системы здравоохранения — чрезмерную загруженность врачей документацией, которая сокращает время непосредственного контакта с пациентами.

«Из 15 минут приема лишь полторы минуты остаются на общение глаза в глаза», — отметил Бадма Башанкаев.

Также он подчеркнул, что цифровизация и искусственный интеллект должны не подменять человеческое взаимодействие, а способствовать его восстановлению. В ходе эфира также обсуждались вопросы реформы ОМС, регулирования страховых компаний и законодательные инициативы в сфере здравоохранения.