Жительница Яшалтинского района оштрафована за оскорбление в интернете

Прокуратура Яшалтинского района привлекла к ответственности местную жительницу за оскорбление в мессенджере WhatsApp. В августе 2025 года в групповом чате, объединяющем более 30 односельчан, она направила аудиосообщение, унижающее честь и достоинство другой участницы.

По постановлению прокурора нарушительница привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ. Суд назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия