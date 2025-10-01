Жительница Яшалтинского района оштрафована за оскорбление в интернете
Прокуратура Яшалтинского района привлекла к ответственности местную жительницу за оскорбление в мессенджере WhatsApp. В августе 2025 года в групповом чате, объединяющем более 30 односельчан, она направила аудиосообщение, унижающее честь и достоинство другой участницы.
По постановлению прокурора нарушительница привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ. Суд назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия