9 октября, 10:09
НовостиСобытие

В Элисте мужчина стал фигурантом уголовного дела за присвоение найденного устройства.

В конце августа в полицию Элисты обратилась местная жительница с заявлением о пропаже мобильного телефона, который её дочь оставила на скамейке у дома. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что устройство присвоил 36-летний житель соседнего дома.

По данным следствия, мужчина обнаружил телефон и забрал его, не предприняв попыток найти владельца или передать находку в полицию. Мобильное устройство было изъято и будет возвращено законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

