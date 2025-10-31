3 ноября, 08:59
1 ноября, 12:26
НовостиСобытие

Житель Ростовской области предстанет перед судом за кражу денег у жительницы Калмыкии.

Следственный отдел по Элисте завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего ростовчанина. Молодой человек обвиняется в хищении денежных средств с банковского счета.

По версии следствия, 6 апреля 2021 года обвиняемый в составе преступной группы убедил жительницу Калмыкии перейти по фишинговой ссылке с сайта бесплатных объявлений. Женщина ввела данные своей банковской карты на поддельном сайте, после чего с ее счета были незаконно списаны денежные средства.

На данный момент расследование завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материальный ущерб потерпевшей полностью возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следком Калмыкии

