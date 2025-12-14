Аккаунт ГТРК «Калмыкия» в соцсети «ВКонтакте» вошел в топ-20 рейтинга среди 98 телеканалов России из городов с населением от 100 до 250 тысяч человек.

Рейтинг традиционно провел специализированный Telegram-канал New Media на основе анализа JagaJam, создающего сервисы по работе с данными из соцсетей. По итогам октября-ноября наша страница попала в двадцатку лучших в России сразу трех рейтингов: по суммарному количеству просмотров, среднему просмотру одного поста, а также вошла в пятерку лучших по вовлеченности аудитории среди региональных СМИ из городов России.

Параллельно растет аудитория в других соцсетях: Telegram-канал ГТРК «Калмыкия» превысил 3 тысячи подписчиков. Активные сообщества также работают в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», где зрители могут узнавать еще больше новостей.

Команда телерадиокомпании благодарит зрителей и подписчиков за доверие и активное взаимодействие, которые позволяют оставаться ведущим медиа в регионе.

Фото: New Media