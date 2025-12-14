16 декабря, 14:43
 -2 °C
93,23
79,45
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 декабря, 11:36
НовостиСобытие

Аккаунт ГТРК «Калмыкия» в соцсети «ВКонтакте» вошел в топ-20 рейтинга среди 98 телеканалов России из городов с населением от 100 до 250 тысяч человек.

Аккаунт ГТРК «Калмыкия» в соцсети «ВКонтакте» вошел в топ-20 рейтинга среди 98 телеканалов России из городов с населением от 100 до 250 тысяч человек.

Рейтинг традиционно провел специализированный Telegram-канал New Media на основе анализа JagaJam, создающего сервисы по работе с данными из соцсетей. По итогам октября-ноября наша страница попала в двадцатку лучших в России сразу трех рейтингов: по суммарному количеству просмотров, среднему просмотру одного поста, а также вошла в пятерку лучших по вовлеченности аудитории среди региональных СМИ из городов России.

Параллельно растет аудитория в других соцсетях: Telegram-канал ГТРК «Калмыкия» превысил 3 тысячи подписчиков. Активные сообщества также работают в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», где зрители могут узнавать еще больше новостей.

Команда телерадиокомпании благодарит зрителей и подписчиков за доверие и активное взаимодействие, которые позволяют оставаться ведущим медиа в регионе.

Фото: New Media

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия