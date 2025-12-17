18 декабря, 20:31
18 декабря, 17:07
НовостиСобытие

Два миллиона обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным"

Об этом сообщил Кремль в своем канале в MAX. В частности, поступило 918 тысяч звонков, 394 тысячи вопросов через MAX, 328 тысяч СМС и 238 тысяч обращений через соцсети.

Напомним, прямой эфир состоится 19 декабря в 12:00.

Задать вопрос можно:

•через форму на сайте moskva-putinu.ru (https://moskva-putinu.ru/);

•отправить сообщение на номер 0-40-40 или 8 (800) 200-40-40;

•написать в группе ВКонтакте (https://vk.com/moskvaputinu) или в «Одноклассниках»; (https://ok.ru/moskvaputinu)

•через бот в мессенджере МАХ. (https://max.ru/moskvaputinu)

Приём обращений продлится до конца трансляции.

