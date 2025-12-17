18 декабря, 22:07
18 декабря, 17:05
НовостиСобытие

В Элисте ссора между знакомыми привела к возбуждению уголовных дел.

В дежурную часть полиции обратилась местная жительница с заявлением о конфликте, в ходе которого мужчина нанёс ей телесные повреждения, угрожал убийством, а также повредил мебель, телевизор и разбил лобовое стекло её автомобиля.

По заключению экспертизы, сумма причинённого ущерба составила 23 тысячи рублей. Задержанный признал свою вину.

По данному факту следователем возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Фото: МВД Калмыкия

