Прокуратура Элисты выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности частной охранной организации.

В ходе проверки установлено, что генеральный директор ООО «ЧОП «Чон» заключил трудовой договор с бывшим государственным служащим системы МВД, но не уведомил об этом его последнее место службы, что является нарушением федерального закона.

Кроме того, организация не выполнила требования по противодействию коррупции: не разработала необходимые внутренние документы, включая кодекс этики и положение о взаимодействии с правоохранительными органами.

По итогам проверки возбуждены два административных дела. Мировой судья оштрафовал генерального директора на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо — на 50 тысяч рублей. После внесения прокурорского представления нарушения были устранены.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия