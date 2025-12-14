16 декабря, 14:37
 -2 °C
93,23
79,45
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 декабря, 11:35
НовостиСобытие

Прокуратура Элисты выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности частной охранной организации.

Прокуратура Элисты выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности частной охранной организации.

В ходе проверки установлено, что генеральный директор ООО «ЧОП «Чон» заключил трудовой договор с бывшим государственным служащим системы МВД, но не уведомил об этом его последнее место службы, что является нарушением федерального закона.

Кроме того, организация не выполнила требования по противодействию коррупции: не разработала необходимые внутренние документы, включая кодекс этики и положение о взаимодействии с правоохранительными органами.

По итогам проверки возбуждены два административных дела. Мировой судья оштрафовал генерального директора на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо — на 50 тысяч рублей. После внесения прокурорского представления нарушения были устранены.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия