С сегодняшнего дня стартует финальный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

Калмыкию представляет Станислав Бадмаев – победитель регионального этапа. Старший лейтенант полиции, сотрудник Управления МВД России по Элисте, признан лучшим по итогам онлайн-голосования жителей республики. Доверие со стороны населения Станислав считает главным, при этом в повседневной деятельности он постоянно повышает знание нормативно-правовой базы. Теперь ему предстоит участие в финальном голосовании, в котором представлены кандидатуры участковых из других регионов страны.