В ЛНР наградили участников СВО государственной наградой Калмыкии — медалью Эрдни Деликова.

Торжественная церемония прошла в городе Антрацит. Награды удостоили шестерых участников спецоперации. По поручению Главы Калмыкии Бату Хасикова награды вручил руководитель администрации Кирилл Попов. Он поздравил присутствующих с праздником Зул. Перед ними с концертом выступили творческие коллективы из Калмыкии, а священнослужители прочитали молитвы. Военнослужащим также передали гуманитарную помощь.

Фото: Правительство Республики Калмыкия