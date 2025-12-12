15 декабря, 04:26
14 декабря, 18:53
НовостиСобытие

В ЛНР наградили участников СВО государственной наградой Калмыкии — медалью Эрдни Деликова.

Торжественная церемония прошла в городе Антрацит. Награды удостоили шестерых участников спецоперации. По поручению Главы Калмыкии Бату Хасикова награды вручил руководитель администрации Кирилл Попов. Он поздравил присутствующих с праздником Зул. Перед ними с концертом выступили творческие коллективы из Калмыкии, а священнослужители прочитали молитвы. Военнослужащим также передали гуманитарную помощь.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

