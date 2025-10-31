Рифат Сабитов: «Российские журналисты проявляют удивительный патриотизм»

В России за три года с начала специальной военной операции выросла целая плеяда профессиональных военных корреспондентов. Об этом заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Сегодня он принял участие в работе секции «Историческая правда: битва за будущее» в рамках работы форума «Сообщество», посвященного 20-летию работы Общественной палаты РФ.

«Когда журналисты добровольно начали работать на линии боевого соприкосновения, они проявили удивительный героизм. К сожалению, мы многих потеряли. Вечная им память», — отметил в своем выступлении Рифат Сабитов.

Он подчеркнул, что военные корреспонденты и все российские журналисты несут код патриотизма, который генетически заложен в русском народе. И это очень важно сохранять и продолжать.

«Мы, все российские СМИ, делаем многое для этого — специальные репортажи, телевизионные марафоны, посвященные теме и Великой Отечественной войны, и специальной военной операции, и в регионах, и на федеральных каналах. И, конечно же, всегда рассказываем о конкретных людях. Сегодня, действительно, проявилось столько героических людей, которые в обычной жизни, может быть, и не были заметны», — отметил Рифат Сабитов.

Он подчеркнул, что необходимо развивать и продолжать связь поколений, рассказывать о подвигах героев. В качестве примера привел программу «Наши герои», в рамках которой рассказывается и о героях на передовой, и о тех, кто возвращается к мирной жизни. А в качестве очень эффективной формы помощи нашим войнам и тем, кто на передовой, и тем, кто уже вернулся, и их близким Рифат Сабитов отметил совместную работу ВГТРК и фонда «Защитники Отечества».

В конце своего выступления председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов поздравил участников форума с 20-летием Общественной палаты России и подчеркнул ее роль как важнейшего института организованного гражданского общества, деятельность которого охватывает практически все значимые сферы жизни и способствует реализации самых востребованных инициатив граждан и общественных организаций.

Фото: Общественная палата РФ