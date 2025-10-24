25 ноября, 16:01
25 ноября, 11:12
НовостиСобытие

Житель г. Элисты оштрафован за оскорбление.﻿

Прокуратура провела проверку по жалобе местной жительницы и выявила, что её знакомый в состоянии личной неприязни высказался в её адрес в неприличной форме, унизив её честь и достоинство. В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 3 тысяч рублей. Согласно статье 5.61 КоАП РФ, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или противоречащей нормам морали форме, влечет административную ответственность в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей для граждан. Более суровые штрафы предусмотрены для должностных и юридических лиц, а также при публичном совершении оскорбления.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

