В Калмыкии продолжаются информационно-профилактические мероприятия для молодежи

В рамках второго этапа операции «Чистое поколение-2025» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Калмыкия совместно с представителями традиционных конфессий провели встречи со старшеклассниками школы №10 и студентами Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа.

На лекциях правоохранители разъяснили правовые последствия за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а религиозные деятели акцентировали важность духовно-нравственных ценностей в формировании личности.

Кроме того, сотрудники полиции совместно с уголовно-исполнительной инспекцией и комиссией по делам несовершеннолетних провели проверки в семьях, где родители осуждены за наркопреступления. Мероприятия направлены на выявление рисков вовлечения подростков в противоправную деятельность и профилактику контактов с запрещенными веществами.

Фото: МВД Калмыкия