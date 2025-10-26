К 95-летию Народного писателя Тимофея Бембеева творческая группа радио «Калмыкия» подготовила литературно-художественную программу по его произведениям.

В эфире прозвучат поэмы в исполнении легендарного диктора Бориса Ченкалеева. За сорок с лишним лет творческой деятельности Тимофей Бембеев выпустил более тридцати книг на калмыцком и русском языках. Активно занимался переводами. Одним из первых, в 70-е годы, перевел на калмыцкий язык поэму Александра Твардовского «Василий Тёркин».

📻Ее радиоверсию слушайте в день рождения писателя, сегодня, в эфире радио «Калмыкия» на частоте 102,7 FM в 13:10.