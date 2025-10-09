Завтра в Калмыкию из Индии впервые прибудут священные реликвии Будды Шакьямуни.

В этот день Центральный хурул будет закрыт для подготовки к торжественному событию.

Реликвии, обнаруженные в 1898 году в Пипрахве (Индия), являются бесценными артефактами, связанными с жизнью Будды. Выставка в большом молельном зале хурула продлится с 12 по 18 октября включительно. Дата и время, когда верующие и гости республики могут посетить её:

• 12 октября: с 7.00 до 9.00, с 13.00 до 18.00ч.

• 13 октября: с 7.00 до 9.00, с 11.00 до 18.00ч

• 14 октября: с 7.00 до 9.00, с 11.00 до 18.00ч.

• 15 октября: с 7.00 до 9.00, с 11.00 до 18.00ч.

• 16 октября: с 7.00 до 9.00, с 11.00 до 18.00ч.

• 17 октября: с 7.00 до 9.00, с 11.00 до 13.30, с 16.00 до 18.00ч.

• 18 октября: с 7.00 до 9.00, с 11:00 до 18:00ч.

Фото: Калмыцкий Хурул