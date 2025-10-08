В Элисте подвели итоги профилактического рейда «Чистые стёкла», направленного на выявление нарушений правил тонировки автомобилей.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД пресекли более 20 административных правонарушений, из которых 16 случаев связаны с чрезмерным тонированием, ограничивающим обзорность водителя.

Госавтоинспекция Калмыкии призывает автовладельцев соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что неправильная тонировка создаёт реальную угрозу безопасности на дорогах. Нарушителям грозят штрафы в соответствии с действующим законодательством.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия