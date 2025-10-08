10 октября, 11:52
 14 °C
94,7
81,41
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 октября, 08:44
НовостиСобытие

В Элисте подвели итоги профилактического рейда «Чистые стёкла», направленного на выявление нарушений правил тонировки автомобилей.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД пресекли более 20 административных правонарушений, из которых 16 случаев связаны с чрезмерным тонированием, ограничивающим обзорность водителя.

Госавтоинспекция Калмыкии призывает автовладельцев соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что неправильная тонировка создаёт реальную угрозу безопасности на дорогах. Нарушителям грозят штрафы в соответствии с действующим законодательством.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия