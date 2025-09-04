Молодая поэтесса из Калмыкии Бадма Сангаджиева – слушатель школы литературного мастерства имени И. Ф. Вараввы.

Она проходит в Краснодаре для авторов Юга России. В программе – лекции, мастер-классы и творческие встречи с мастерами слова. По итогам занятий лучшие произведения участников будут рекомендованы к публикации, а авторы получат приглашение во Всероссийскую школу литературного мастерства Союза писателей «Химки». Молодая поэтесса и актриса ТЮЗа «Джангар» уже представила на суд участников и мастеров стихотворение собственного сочинения. Бадма Сангаджиева, пройдя конкурсный отбор, вошла в число 72 победителей конкурса на участие в Школе. Калмыкию в Краснодаре представляют в трех направлениях школы: автор, переводчик и организатор литературного процесса.

Видео: Театр кукол «Джангар»