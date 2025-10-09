10 октября, 16:53
10 октября, 13:40
Крупнейший оператор связи Калмыкии отмечает юбилей.

Принимает поздравления региональный филиал РТПЦ. Благодаря круглосуточной работе сотрудников жители республики могут наслаждаться качественным телевизионным и радиовещанием.

Единая сеть эфирной трансляции в России была создана в 2001 году после подписания указа президентом Владимиром Путиным. В нее вошли 76 радиотелецентров, включая калмыцкий филиал.

Тринадцать лет назад здесь произошла технологическая революция — переход с привычного лампового оборудования на цифровое вещание.

В 2012 году это казалось новшеством, а сегодня 98% населения Калмыкии смотрят 20 федеральных телеканалов в цифровом формате.

Стабильная работа обеспечивается профессионализмом коллектива, где опыт старших коллег сочетается с техническими знаниями молодежи.

📼Подробнее об этом смотрите в 21.10

