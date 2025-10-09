10 октября, 17:56
10 октября, 14:49
НовостиСобытие

Анастасия Соятиева из Калмыкии стала победительницей Кубка России по рукопашному бою в Ставрополе.

В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 25 регионов страны.

Золотая медаль турнира позволила спортсменке квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Рязани. Анастасия является мастером спорта России, победительницей Чемпионата ЮФО и серебряным призером национального первенства 2024 года.

В текущем сезоне спортсменка также одержала победу на Всероссийских соревнованиях, подтвердив свой высокий уровень подготовки.

Видео: Правительство Республики Калмыкия

