Анастасия Соятиева из Калмыкии стала победительницей Кубка России по рукопашному бою в Ставрополе.
В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 25 регионов страны.
Золотая медаль турнира позволила спортсменке квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Рязани. Анастасия является мастером спорта России, победительницей Чемпионата ЮФО и серебряным призером национального первенства 2024 года.
В текущем сезоне спортсменка также одержала победу на Всероссийских соревнованиях, подтвердив свой высокий уровень подготовки.
Видео: Правительство Республики Калмыкия