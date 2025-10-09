10 октября, 16:53
 17 °C
94,7
81,41
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 октября, 13:38
НовостиСобытие

До конца этого года в Целинном и Лаганском районах появятся два новых крупных спортивных объекта — физкультурно-оздоровительных комплекса.

До конца этого года в Целинном и Лаганском районах появятся два новых крупных спортивных объекта — физкультурно-оздоровительных комплекса.

Общий объем финансирования — более 300 млн рублей. О реализации масштабных проектов в рамках федеральной программы шла речь на совещании под председательством премьер-министра Гиляны Босхомджиевой. К 2028 году такие же комплексы введут в поселке Яшкуль и селе Малые Дербеты. По данным профильного ведомства, благодаря участию районных муниципальных образований в федеральных проектах удастся реализовать важные инициативы, направленные на развитие физической культуры и спорта в республике, в том числе сельского массового спорта.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия