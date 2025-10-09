До конца этого года в Целинном и Лаганском районах появятся два новых крупных спортивных объекта — физкультурно-оздоровительных комплекса.

Общий объем финансирования — более 300 млн рублей. О реализации масштабных проектов в рамках федеральной программы шла речь на совещании под председательством премьер-министра Гиляны Босхомджиевой. К 2028 году такие же комплексы введут в поселке Яшкуль и селе Малые Дербеты. По данным профильного ведомства, благодаря участию районных муниципальных образований в федеральных проектах удастся реализовать важные инициативы, направленные на развитие физической культуры и спорта в республике, в том числе сельского массового спорта.