24 ноября, 21:53
24 ноября, 16:20
НовостиСобытие

За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии погиб один человек и пострадали девять.

Всего зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий в период с 17 по 23 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 18 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения, включая двух водителей, ранее лишённых прав.

За отчётный период с помощью систем автоматической фото- и видеофиксации сотрудники Госавтоинспекции оформили 2294 постановления за административные правонарушения в области дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

