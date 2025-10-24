За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии погиб один человек и пострадали девять.
Всего зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий в период с 17 по 23 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 18 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения, включая двух водителей, ранее лишённых прав.
За отчётный период с помощью систем автоматической фото- и видеофиксации сотрудники Госавтоинспекции оформили 2294 постановления за административные правонарушения в области дорожного движения.
Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия