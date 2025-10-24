24 ноября, 17:06
24 ноября, 12:00
НовостиСобытие

❗️В Элисте произошло возгорание вблизи полигона твёрдых коммунальных отходов, которое привело к образованию смога над городом.

Площадь охваченной огнем территории составила около 3 гектаров.

Прокуратура города организовала проверку с участием специалистов МЧС, администрации Элисты и Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время проводятся работы по ликвидации очага возгорания.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обращения с отходами. По результатам проверки прокуратура примет комплекс мер реагирования.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

