❗️В Элисте произошло возгорание вблизи полигона твёрдых коммунальных отходов, которое привело к образованию смога над городом.
Площадь охваченной огнем территории составила около 3 гектаров.
Прокуратура города организовала проверку с участием специалистов МЧС, администрации Элисты и Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время проводятся работы по ликвидации очага возгорания.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обращения с отходами. По результатам проверки прокуратура примет комплекс мер реагирования.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия