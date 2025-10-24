В Москве начал работу Международный межрелигиозный молодёжный форум, объединивший более 600 участников из разных регионов России.

Мероприятие организовано Министерством науки и высшего образования РФ на площадке национального центра «Россия».

Форум открылся приветственными обращениями первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. В своём обращении Кириенко подчеркнул, что традиционные религии России сформировали духовно-нравственные ценности и богатейшее культурное наследие страны.

Как отметил Фальков, подготовка к форуму велась в течение года и охватила все регионы страны, где состоялось более 350 встреч студенческой молодёжи с представителями традиционных конфессий.

В программе форума — дискуссионные сессии по актуальным вопросам, включая религиозные традиции и семейные ценности, влияние цифровых технологий на духовную жизнь, социальные проекты традиционных конфессий и другие темы. Мероприятие стало первым этапом подготовки к Году единства народов России.

Фото: Минобрнауки России