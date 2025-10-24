24 ноября, 21:52
 9 °C
91,37
78,92
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 ноября, 16:15
НовостиСобытие

В Москве начал работу Международный межрелигиозный молодёжный форум, объединивший более 600 участников из разных регионов России.

В Москве начал работу Международный межрелигиозный молодёжный форум, объединивший более 600 участников из разных регионов России.

Мероприятие организовано Министерством науки и высшего образования РФ на площадке национального центра «Россия».

Форум открылся приветственными обращениями первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. В своём обращении Кириенко подчеркнул, что традиционные религии России сформировали духовно-нравственные ценности и богатейшее культурное наследие страны.

Как отметил Фальков, подготовка к форуму велась в течение года и охватила все регионы страны, где состоялось более 350 встреч студенческой молодёжи с представителями традиционных конфессий.

В программе форума — дискуссионные сессии по актуальным вопросам, включая религиозные традиции и семейные ценности, влияние цифровых технологий на духовную жизнь, социальные проекты традиционных конфессий и другие темы. Мероприятие стало первым этапом подготовки к Году единства народов России.

Фото: Минобрнауки России

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия