Ветераны из Калмыкии заняли второе место в командном зачете на турнире Северо-Кавказского федерального округа «Кубок Защитников Отечества» по длинным нардам.

В личном первенстве серебро также завоевал Наран Джогаев.

В состав команды республики вошли семеро участников: Виталий Темерчеев, Батр Васкеев, Наран Джогаев, Андрей Бембинов, Баатр Пунцыков, Арсланг Цебиков и Мерген Каляев. Соревнования объединили представителей шести регионов СКФО.

Как отметил ветеран Батр Васкеев, турнир предоставил возможность не только проявить спортивные навыки, но и пообщаться с боевыми товарищами из других субъектов округа.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия