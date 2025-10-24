24 ноября, 17:06
 10 °C
90,56
79,02
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 ноября, 12:01
НовостиСобытие

Ветераны из Калмыкии заняли второе место в командном зачете на турнире Северо-Кавказского федерального округа «Кубок Защитников Отечества» по длинным нардам.

Ветераны из Калмыкии заняли второе место в командном зачете на турнире Северо-Кавказского федерального округа «Кубок Защитников Отечества» по длинным нардам.

В личном первенстве серебро также завоевал Наран Джогаев.

В состав команды республики вошли семеро участников: Виталий Темерчеев, Батр Васкеев, Наран Джогаев, Андрей Бембинов, Баатр Пунцыков, Арсланг Цебиков и Мерген Каляев. Соревнования объединили представителей шести регионов СКФО.

Как отметил ветеран Батр Васкеев, турнир предоставил возможность не только проявить спортивные навыки, но и пообщаться с боевыми товарищами из других субъектов округа.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия