Ветераны из Калмыкии заняли второе место в командном зачете на турнире Северо-Кавказского федерального округа «Кубок Защитников Отечества» по длинным нардам.
В личном первенстве серебро также завоевал Наран Джогаев.
В состав команды республики вошли семеро участников: Виталий Темерчеев, Батр Васкеев, Наран Джогаев, Андрей Бембинов, Баатр Пунцыков, Арсланг Цебиков и Мерген Каляев. Соревнования объединили представителей шести регионов СКФО.
Как отметил ветеран Батр Васкеев, турнир предоставил возможность не только проявить спортивные навыки, но и пообщаться с боевыми товарищами из других субъектов округа.
Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия