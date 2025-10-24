Калмыкия возглавила рейтинг регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе.

Согласно исследованию РИА Новости по итогам 2024 года, в республике этот показатель достиг 63,1%. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Новосибирская область.

За последние три года число работников в сфере МСП в Калмыкии выросло на 196,4% и составило 79,5 тыс. человек.

Замыкают рейтинг Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Ингушетия.