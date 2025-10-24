24 ноября, 13:01
Защитник Родины Андрей Беленков из Малодербетовского района посмертно награжден медалью «За отвагу».

Награду семье погибшего вручили глава района Баатр Джекиев и военный комиссар Владимир Алексеев.

Андрей Владимирович родился 17 декабря 1990 года. 22 декабря 2023 года он ушел на специальную военную операцию. Служил наводчиком в войсковой части 01485, участвовал в боях на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Получив ранение, прошел лечение и добровольно вернулся на передовую.

30 июня 2024 года он погиб в районе ожесточенных боев. Долгое время числился пропавшим без вести.

Односельчане вспоминают его как открытого, отзывчивого человека. Рано оставшись без родителей, рос самостоятельным и ответственным. После школы получил профессию слесаря-автомеханика, любил свою работу. Главной опорой для него всегда оставались жена Анна и дети.

