За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии погиб один человек, и пострадали 13.

Всего зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий в период с 20 по 26 октября.

20 октября в Элисте произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода. 59-летний водитель автомобиля Лада Гранта совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Несовершеннолетний получил ранения.

За отчетный период с помощью систем автоматической фото- и видеофиксации сотрудники Госавтоинспекции оформили 2556 постановлений за административные правонарушения в области дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия