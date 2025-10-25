За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии погиб один человек, и пострадали 13.
Всего зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий в период с 20 по 26 октября.
20 октября в Элисте произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода. 59-летний водитель автомобиля Лада Гранта совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Несовершеннолетний получил ранения.
За отчетный период с помощью систем автоматической фото- и видеофиксации сотрудники Госавтоинспекции оформили 2556 постановлений за административные правонарушения в области дорожного движения.
Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия