27 октября, 17:56
НовостиСобытие

Следственным управлением СК России по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «Ставропольский».

Суд признал его виновным в совершении двух эпизодов хищения чужого имущества с использованием служебного положения.

Установлено, что в ноябре 2020 года и июле 2023 года обвиняемый, занимая должность директора предприятия, реализовал имущество МУП на общую сумму 1 млн 110 тыс. рублей. Полученные денежные средства не были внесены в кассу предприятия, а были присвоены виновным.

Суд назначил бывшему руководителю наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осуждённого взыскан материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Фото и видео: Следком Калмыкии

