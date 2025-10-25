Следственным управлением СК России по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «Ставропольский».
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Суд признал его виновным в совершении двух эпизодов хищения чужого имущества с использованием служебного положения.
Установлено, что в ноябре 2020 года и июле 2023 года обвиняемый, занимая должность директора предприятия, реализовал имущество МУП на общую сумму 1 млн 110 тыс. рублей. Полученные денежные средства не были внесены в кассу предприятия, а были присвоены виновным.
Суд назначил бывшему руководителю наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осуждённого взыскан материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.
Фото и видео: Следком Калмыкии