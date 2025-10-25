В Юстинском районе прокуратура добилась погашения долга по муниципальному контракту.

Надзорный орган провел проверку в сфере соблюдения законодательства о защите прав предпринимателей, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. В ходе мероприятия установлено, что местная администрация не исполнила свои обязательства по оплате выполненных работ.

Как выяснилось, в декабре 2024 года между районной администрацией и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт. Он предусматривал строительство водозаборных сооружений для обеспечения питьевой водой населения поселка Цаган Аман. Подрядчик свои обязательства выполнил в полном объеме, однако заказчик допустил просрочку платежа. Сумма образовавшейся задолженности превысила 1 миллион рублей.

Для устранения нарушения прокуратура направила представление главе администрации Юстинского районного муниципального образования. Также в отношении ответственного должностного лица был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Благодаря вмешательству органов прокуратуры задолженность перед коммерческой организацией погашена.