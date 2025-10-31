Врачи из Калмыкии спасли ребенка после тяжелого ДТП.

Реанимационная бригада доставила 7-летнего мальчика в крайне тяжелом состоянии в детский медицинский центр. После серьезной аварии ребенок находился без сознания.

Специалисты диагностировали у пострадавшего тяжелую сочетанную травму. Врачи-реаниматологи немедленно начали комплекс необходимых процедур и организовали телемедицинскую консультацию со специалистами РДКБ Минздрава России.

Благодаря оперативной работе медицинской команды ребенка удалось вывести из комы и стабилизировать его состояние. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Фото: Минздрав России