3 ноября, 22:02
 6 °C
93,38
80,89
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 ноября, 12:00
НовостиСобытие

Врачи из Калмыкии спасли ребенка после тяжелого ДТП.

Врачи из Калмыкии спасли ребенка после тяжелого ДТП.

Реанимационная бригада доставила 7-летнего мальчика в крайне тяжелом состоянии в детский медицинский центр. После серьезной аварии ребенок находился без сознания.

Специалисты диагностировали у пострадавшего тяжелую сочетанную травму. Врачи-реаниматологи немедленно начали комплекс необходимых процедур и организовали телемедицинскую консультацию со специалистами РДКБ Минздрава России.

Благодаря оперативной работе медицинской команды ребенка удалось вывести из комы и стабилизировать его состояние. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Фото: Минздрав России

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия