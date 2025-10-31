3 ноября, 22:01
3 ноября, 14:42
НовостиСобытие

Юный шахматист из Калмыкии Роман Шогджиев вошел в состав сборной России на турнире стран ШОС.

Самый молодой международный мастер в истории шахмат включен в заявку национальной команды для участия в соревнованиях, которые пройдут с 4 по 8 ноября в китайском Харбине. Турнир будет проводиться в формате быстрых шахмат.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев сообщил, что вместе с Романом Шогджиевым в составе выступят Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Он охарактеризовал эту команду как "почти золотой состав" молодежной Олимпиады U-16, успешно выступившей в Барранкилье.

Предстоящий турнир станет важным этапом в подготовке перспективных российских шахматистов к международным соревнованиям.

