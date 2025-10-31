Сегодня в Национальной библиотеке им. Амур-Санана пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства.
Гостей ждут творческие площадки на любой вкус:
-Выступление Государственного симфонического оркестра Калмыкии с популярными саундтреками.
-Мастер-классы по рисованию от студентов Колледжа искусств.
-Детская площадка иммерсивного театра «Страна богатырей».
-Квартирник «Драйв» с современной музыкой.
-Выпускники Щукинского училища на локации «Гений места».
Мероприятие объединит театр, музыку, изобразительное искусство и литературу в рамках празднования Дня народного единства.
Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана