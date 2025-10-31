3 ноября, 22:02
3 ноября, 11:57
НовостиСобытие

Сегодня в Национальной библиотеке им. Амур-Санана пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства.

Гостей ждут творческие площадки на любой вкус:

-Выступление Государственного симфонического оркестра Калмыкии с популярными саундтреками.

-Мастер-классы по рисованию от студентов Колледжа искусств.

-Детская площадка иммерсивного театра «Страна богатырей».

-Квартирник «Драйв» с современной музыкой.

-Выпускники Щукинского училища на локации «Гений места».

Мероприятие объединит театр, музыку, изобразительное искусство и литературу в рамках празднования Дня народного единства.

Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана

