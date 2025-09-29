В прокуратуре республики состоялся семинар по вопросам соблюдения законодательства при строительстве, реконструкции и капитального ремонта социально значимых объектов

В мероприятии приняли участие представители прокуратуры, МВД, Следственного комитета и ФСБ по Республике Калмыкия. Специалисты Федерального центра строительного контроля рассказали о порядке осуществления строительного надзора.

Участники семинара обсудили механизмы выявления нарушений в строительной сфере и выработали дополнительные меры для повышения эффективности контроля за возведением и ремонтом социальных объектов.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия