1 октября, 07:14
НовостиСобытие

Ветераны СВО из Калмыкии готовятся к соревнованиям по пулевой стрельбе в Улан-Удэ

С 10 по 14 октября в Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Герои нашего времени» среди ветеранов СВО. Калмыкию представит команда из пяти человек, которые сейчас интенсивно тренируются под руководством инструкторов центра «Воин».

Организаторами соревнований выступили Паралимпийский комитет России и общественная организация «Здоровое Отечество». Мероприятие направлено на поддержку ветеранов и их социальную адаптацию.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

