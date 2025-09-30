В Элисте сотрудниками полиции выявлен факт нарушения миграционного законодательства

Сотрудниками полиции Элисты совместно с управлением по вопросам миграции пресечено нарушение миграционного законодательства. Установлено, что местная жительница фиктивно зарегистрировала по месту жительства четырех граждан Туркменистана, не предоставляя им жилье для фактического проживания.

В ходе проверки подтвердилось, что указанные иностранные граждане по данному адресу не проживали. В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.2 УК РФ за фиктивную регистрацию.

Фото: МВД Калмыкия