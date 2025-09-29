30 сентября, 16:17
30 сентября, 13:04
НовостиСобытие

«Серебряные» волонтеры Калмыкии приняли участие в акции «Письмо Победы».

«Серебряные» волонтеры Калмыкии приняли участие в акции «Письмо Победы».

Эти тексты важны не меньше, чем труды военных историков или официальная хроника. За каждой строчкой - стоит человек. Суть ее в том, что представители старшего поколения пишут письма со словами поддержки и благодарности тем, кто сегодня стоит на защите Родины. Самые тёплые и искренние пожелания от тех, чья мудрость и стойкость проверена временем. Они хорошо знают цену миру.

Послания отправят вместе с гуманитарным грузом в зону проведения специальной военной операции.

Фото: Агентство по делам молодёжи Республики Калмыкия

