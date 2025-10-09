11 октября, 20:45
 12 °C
94,05
81,19
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 октября, 15:14
НовостиСобытие

Сегодня реликвии Будды Шакьямуни из Индии впервые прибыли в Россию и будут выставлены в Центральном хуруле Калмыкии.

Бесценные артефакты будут доступны для поклонения в Центральном хуруле республики. Это историческое событие — впервые святыни такого уровня привезены в Россию — освещалось в московском выпуске новостей.

Тот факт, что индийская сторона выбрала Калмыкию, чтобы показать реликвию, свидетельствует о том, что Элиста - один из духовных центров страны. Буддологи отмечают, такие святыни редко покидают места хранения.

📼Подробнее в видеоматериале

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия