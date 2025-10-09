Сегодня реликвии Будды Шакьямуни из Индии впервые прибыли в Россию и будут выставлены в Центральном хуруле Калмыкии.

Бесценные артефакты будут доступны для поклонения в Центральном хуруле республики. Это историческое событие — впервые святыни такого уровня привезены в Россию — освещалось в московском выпуске новостей.

Тот факт, что индийская сторона выбрала Калмыкию, чтобы показать реликвию, свидетельствует о том, что Элиста - один из духовных центров страны. Буддологи отмечают, такие святыни редко покидают места хранения.

📼Подробнее в видеоматериале