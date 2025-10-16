Станислав Бадмаев – победитель регионального этапа, представит свою республику во Всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2025».
Старший лейтенант полиции, сотрудник Управления МВД России по Элисте, Бадмаев признан лучшим по итогам онлайн-голосования жителей республики. Станислав считает главным доверие со стороны населения. При этом в повседневной деятельности он постоянно повышает знание нормативно-правовой базы. Теперь ему предстоит участие в финальном голосовании, в котором представлены кандидатуры участковых из других регионов страны.
