Калмыцкие спортсмены завоевали три медали на Кубке мира по борьбе на поясах в Чувашии.
В Новочебоксарске (Республика Чувашия) с 8 по 11 октября прошёл Кубок мира по борьбе на поясах в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств.
Воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Т.Л. Балдашинова успешно выступили в составе сборной России:
🥇Цагана Гучинова — золото (весовая категория до 52 кг, тренер Очир Гаряев);
🥇Анир Болдырев — золото (до 90 кг, тренер Леонид Савхаев);
🥈Леонид Савхаев — серебро (до 62 кг, тренер Очир Гаряев).
Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки под руководством тренеров Очира Гаряева и Леонида Савхаева.
Фото и видео: Министерство физической культуры и спорта РК