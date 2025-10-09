Калмыцкие спортсмены завоевали три медали на Кубке мира по борьбе на поясах в Чувашии.

11 октября, 15:30
11 октября, 12:21
НовостиСобытие

В Новочебоксарске (Республика Чувашия) с 8 по 11 октября прошёл Кубок мира по борьбе на поясах в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств.

Воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Т.Л. Балдашинова успешно выступили в составе сборной России:

🥇Цагана Гучинова — золото (весовая категория до 52 кг, тренер Очир Гаряев);

🥇Анир Болдырев — золото (до 90 кг, тренер Леонид Савхаев);

🥈Леонид Савхаев — серебро (до 62 кг, тренер Очир Гаряев).

Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки под руководством тренеров Очира Гаряева и Леонида Савхаева.

Фото и видео: Министерство физической культуры и спорта РК

