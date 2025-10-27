28 ноября, 22:26
28 ноября, 16:55
НовостиСобытие

В Сарпинском районе сотрудники полиции пресекли факт незаконного хранения наркотических средств.

В Сарпинском районе сотрудники полиции пресекли факт незаконного хранения наркотических средств.

Во время патрулирования села Садовое правоохранители остановили автомобиль, движение которого вызвало подозрения.

За рулем находился 37-летний местный житель с признаками опьянения, отказавшийся от медицинского освидетельствования. При личном досмотре у мужчины был обнаружен пакет с растительным веществом, которое он признал дикорастущей коноплей, собранной для личного употребления.

Изъятое вещество направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Калмыкия. По результатам исследования будет принято процессуальное решение в отношении задержанного.

Фото: МВД Калмыкия

