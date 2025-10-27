28 ноября, 22:26
Анонс
28 ноября, 18:55
НовостиСобытие

30 ноября 2025 года с 08:00 до 20:00 состоится голосование по выборам депутатов Собрания депутатов Гашунского сельского муниципального образования Республики Калмыкия четвёртого созыва.

Организация проведения голосования и подсчёта голосов избирателей осуществляется участковой избирательной комиссией № 216.

Зарегистрировано 20 кандидатов в депутаты на 10 замещаемых мандатов:

-10 кандидатов, выдвинутых Яшкульским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

-9 кандидатов, выдвинутых Региональным отделением СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»;

-1 кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

