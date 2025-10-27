28 ноября, 17:31
28 ноября, 12:22
НовостиСобытие

Более 700 обращений по вопросам защиты прав потребителей поступило в управление Роспотребнадзора.

По словам специалистов, в основном жалобы покупателей касались качества товаров, приобретенных дистанционным способом: одежды, игрушек, бытовой техники и технически сложных товаров. Сумма ущерба от товаров ненадлежащего качества составила свыше 360 тысяч рублей. По результатам рассмотрения обращений потребителям возмещено более половины от суммы ущерба, это порядка 150 тысяч рублей. При оформлении заказа необходимо обращать внимание на наличие полной и достоверной информации о продавце и товарах, отмечают сотрудники Роспотребнадзора.

