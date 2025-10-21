Сегодня в Элисте проходит второй открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе.

Соревнования посвящены светлой памяти ветерана боевых действий, кавалера ордена Мужества Манцы Мучкаева, погибшего при выполнении воинского долга в зоне СВО.

На ковёр вышли более 200 борцов из разных городов и районов, которые представляют 18 команд.

В церемонии открытия приняли участие председатель комитета по делам молодёжи и спорта Администрации города Элисты Владимир Цагалаев, глава Ики-Бурульского РМО Арслан Кекеев, а также родные Манцы Очировича.

Фото: Город Элиста