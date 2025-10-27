Врач-отоларинголог республиканской больницы Евгения Эрендженова одержала победу на республиканском конкурсе «А ну-ка, девушки», посвящённом Дню матери.

Евгения Олеговна достойно представила Минздрав Калмыкии, уверенно возглавляя все этапы конкурса: интеллектуальный, творческий, дефиле в национальных костюмах, визитка и ролик. Особое восхищение судей и зрителей вызвала её авторская одежда и аксессуары, а также домашний текстиль, который она шьёт сама. Это увлечение переросло во вторую профессию: в 2024 году Евгения успешно завершила обучение по специальности «портной» в Элистинском политехническом колледже.