В Малодербетовском районе семье героя СВО вручили Орден Мужества.

Санал Хулхачиев награждён посмертно за героизм, проявленный в зоне СВО. Четверо суток он спасал тяжелораненого товарища в разрушенном блиндаже, а после вынес его на руках через поле боя.

Уроженец Кетченеровского района, Санал Басангович прошёл путь от участкового до начальника дежурной части, был отмечен ведомственными наградами. Погиб 13 января 2025 года при выполнении боевой задачи в ДНР.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия