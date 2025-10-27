28 ноября, 17:36
28 ноября, 12:24
НовостиСобытие

Прокуратура Приютненского района защитила социальные права супруги погибшего участника специальной военной операции.

В декабре 2022 года её муж погиб при исполнении воинского долга. Однако региональное Министерство труда и социальной защиты отказало женщине в назначении единовременной выплаты в размере 1 млн рублей, сославшись на отсутствие документов, подтверждающих статус военнослужащего.

Прокуратура вступилась за законные права заявительницы и направила в суд иск. Суд полностью удовлетворил требование, признав за ней право на получение региональной выплаты.

