Антон Кобяков: "Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых выросло в три раза"

Численность участников Конгресса молодых ученых выросла за четыре года втрое — до девяти тысяч человек. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников, советника президента РФ Антон Кобяков.

Конгресс проводится с 2021 года на федеральной территории «Сириус». По словам Антона Кобякова, за пять лет он стал главной площадкой страны для обсуждения и принятий решений в сфере науки, технологий и высшего образования.

«По данным социологических опросов, 72% наших граждан разделяют мнение, что в современной российской науке совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на развитие общества, а 56% считают, что достижение технологического лидерства Россией повлияет на их жизнь», — сказал Антон Кобяков.

Он рассказал о преимуществах российской научной школы. В их числе — система олимпиад и спецшкол, которая служит социальным лифтом для одаренных детей, сильные традиции математической и естественнонаучной подготовки, мощные научные школы, уникальная исследовательская инфраструктура, пассионарность ученых.

Среди наиболее масштабных мер поддержки науки со стороны государства — четыре премии президента РФ в области науки и инноваций и семь премий правительства РФ, программа «Мегагранты», предоставляющая финансирование до 15 миллионов рублей ежегодно, а также другие конкурсы.

Говоря о вызовах, стоящих перед российской наукой, Антон Кобяков назвал необходимость участия бизнеса в финансировании, глобальную конкуренцию за «мозги» и необходимость популяризации науки. Также он призвал минимизировать бюрократию в отечественной науке, упростить систему отчетности за выделяемые средства, вести планомерную работу по увеличению зарплат и стипендий.

Советник президента добавил, что необходимо с удвоенной силой создавать привлекательный образ науки в обществе.

