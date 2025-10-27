В Элисте состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери.

На празднике чествовали многодетные семьи со всей республики, включая родителей участников специальной военной операции и лауреатов всероссийских конкурсов.

Одиннадцати семьям, воспитывающим пятерых и более детей, вручили знаки отличия «За заслуги в воспитании детей». Это Руслан и Сацита Темуркаевы из Городовиковского района; Виктор и Нина Бурлыковы из Кетченеровского; Санал и Любовь Кадаевы из Целинного; Юрий и Надежда Убушеевы из Черноземельского; Гаря и Марина Сокалиевы из Юстинского; Мерген и Марина Гуспановы из Яшалтинского; Аркадий и Клара Оргаевы из Яшкульского района; и элистинские семьи: Михаил и Кермен Тимашовы, Виктор и Делгер Ходеевы, Владимир и Ева Манджиевы, а также Антонина Озаева.

Видео: Минсоцразвития Республики Калмыкия