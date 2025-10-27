28 ноября, 20:53
 2 °C
90,82
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 ноября, 16:53
НовостиСобытие

В Элисте состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери.

На празднике чествовали многодетные семьи со всей республики, включая родителей участников специальной военной операции и лауреатов всероссийских конкурсов.

Одиннадцати семьям, воспитывающим пятерых и более детей, вручили знаки отличия «За заслуги в воспитании детей». Это Руслан и Сацита Темуркаевы из Городовиковского района; Виктор и Нина Бурлыковы из Кетченеровского; Санал и Любовь Кадаевы из Целинного; Юрий и Надежда Убушеевы из Черноземельского; Гаря и Марина Сокалиевы из Юстинского; Мерген и Марина Гуспановы из Яшалтинского; Аркадий и Клара Оргаевы из Яшкульского района; и элистинские семьи: Михаил и Кермен Тимашовы, Виктор и Делгер Ходеевы, Владимир и Ева Манджиевы, а также Антонина Озаева.

Видео: Минсоцразвития Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия