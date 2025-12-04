5 декабря, 15:51
5 декабря, 10:32
НовостиСобытие

В регионе отмечают гибель птиц от поражения током.

Несмотря на проведённые работы, общий уровень безопасности для них на обследованных линиях электропередач орнитологи признали неудовлетворительным. Специалисты заповедника «Чёрные земли» и Всероссийского научно-исследовательского института «Экология» провели детальную оценку качества выполненных птицезащитных мероприятий в федеральных заказниках «Харбинский» и «Сарпинский», там, где чаще гнездятся пернатые.

📼Что показала проверка? Об этом — Чингис Доржиев.

