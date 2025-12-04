Рифат Сабитов принял участие в XXIX Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей

4 декабря 2025 года в Москве состоялся XXIX Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Конгресс проводится ежегодно с 1997 года с целью содействия развитию в России информационной среды, формирования современной отечественной телевизионной отрасли, повышения ее творческой, технологической и коммерческой конкурентоспособности в условиях экономической ситуации в стране и медиасфере.

Член Правления НАТ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов принял участие в пленарном заседании конгресса по теме: «Вызовы отечественных медиа в эпоху фейков».

В ходе дискуссии Рифат Сабитов отметил, что противостоять наплыву агрессивной дестабилизирующей информации, распространяемой через сеть на иностранных платформах нашими врагами, чрезвычайно сложно, но необходимо.

«Человек по природе своей любопытен и доверчив. Поэтому задача СМИ, долг журналистов — опережать фейки и слухи, максимально оперативно предоставлять правдивую, проверенную информацию. Конечно, нужно воспитывать информационную гигиену, учиться выбирать и ранжировать источники информации», — отметил Рифат Сабитов

Кроме того, Рифат Сабитов подчеркнул важность технологического и информационного суверенитета, который уже позволяет пользователям переходить с иностранных платформ на отечественные и необходимость журналистам осознавать ответственность при распространении информации, что позволит нам всем вместе успешно противостоять информационным атакам и побеждать наших врагов.

В работе форума принимают участие представители Госдумы РФ, Минцифры России, Роскомнадзора, РТРС, федеральных и региональных телерадиокомпаний, операторов связи, телекоммуникационных производителей, компаний-медиаизмерителей, рекламных агентств, производителей и агрегаторов контента, международных организаций в сфере связи, телевидения и радио.

Начиная с 2013 года, в рамках Международного конгресса НАТ проходит церемония вручения Премии имени Владимира Зворыкина за наиболее значимые научные достижения и инженерные решения в области телерадиовещания, внедрение современных технологий при производстве телерадиопрограмм, развитие международного сотрудничества в научно-технической сфере вещательной индустрии.

Фото: Национальная ассоциация телерадиовещателей